Euro2024, non mancano le stelline U20: Yamal, Yildiz e Guler in testa

Non mancano affatto le stelline U20 agli Europei 2024, pronti a scattare giovedì sera con la sfida tra Germania e Scozia. In prima fila troviamo Lamine Yamal, fenomeno classe 2007 in forze al Barcellona; il ct degli iberici Luis De la Fuente non ha avuto dubbi sulla sua convocazione e ha assolutamente avuto ragione.

C’è poi Kenan Yildiz, 2005, fantasista turco della Juventus. Qualità ed estro per sognare la qualificazione nel girone dell’Italia.

Can Uzun può essere la sorpresa: ha segnato 19 gol nella seconda serie tedesca. Non si possono trascurare poi Warren Zaïre-Emery, centrocampista classe 2006 che è riuscito a imporsi tra i titolari del Paris Saint-Germain di Luis Enrique.

Arthur Vermeeren, centrocampista classe 2005 in forza all’Atletico Madrid, è un prospetto belga da seguire con grande attenzione.

Non possiamo nemmeno lasciar fuori dalla lista il classe 2005 Leo Sauer, esterno sinistro d’attacco della Slovacchia e Gabriel Sigua, stellina georgiana.