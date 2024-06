Zaniolo-Atalanta, Gasp lo può rilanciare

Niente Campionato Europeo, causa un altro sfortunato infortunio, e niente conferma all’Aston Villa. Nicolò Zaniolo farà ritorno ufficialmente al Galatasaray, ma solo temporaneamente perché il trequartista vuole tornare in Serie A dove l’Atalanta lo ha puntato fortemente. Tuttavia, allo stesso tempo, il club turco ha voglia di monetizzare la vendita e vorrà trovare l’offerta giusta per lasciare andare Nicolò. Il talento di Zaniolo nessuno lo ha dimenticato, per questo motivo diverse squadre in Serie A ci hanno pensato in queste settimane.

Zaniolo, l’Atalanta lo vuole

Come riportato da Alfredo Pedullà negli ultimi giorni, il profilo di Nicolò Zaniolo è stato proposto e piace a diverse realtà della nostra Serie A. Il trequartista piace alla Fiorentina, che però ha messo per ora l’affare in standby, potrebbe essere stato proposto nuovamente alla Juventus che in passato lo ha seguito con convinzione. Ma soprattutto piacerebbe all’Atalanta, alla ricerca di calciatori in grado di completare la rosa per salire ulteriormente di livello. Una richiesta chiara di Gasperini, perché dopo l’Europa League l’obiettivo potrebbe essere quello di alzare l’asticella anche in Serie A. L’Atalanta può puntare ancora più in alto. La soluzione non è Zaniolo, ma è recuperare il talento di giocatori come il massese.

E per questo motivo la Dea, nonostante il riscatto di De Ketelaere, sta spingendo anche per il giocatore ex Roma e Inter.

Bergamo, il posto giusto dove rilanciarsi

La magia a Gasperini è riuscita già altre volte. Il tecnico di Grugliasco nell’ultima stagione ha rilanciato il talento di Charles De Ketelaere ad alti livelli. Il biondo trequartista belga non è tornato solo ad incantare con le sue giocate come faceva al Club Bruges, ma è diventato anche uomo squadra, pronto a sacrificarsi per esaltare il talento dei compagni. Come accaduto in finale di Europa League.

Una caratteristica che Nicolò deve aggiungere al suo repertorio. A Bergamo, all’Atalanta, sotto la guida di Gasperini è il posto giusto, Zaniolo può soddisfare la sua voglia di tornare in Serie A. Allo stesso tempo scegliere la piazza più adatta per rilanciarsi con la maglia nerazzurra della Dea.