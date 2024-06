Calcio a trazione anteriore, miglioramenti difensivi: come si è evoluto Fonseca

Una scelta che ha fatto discutere tantissimi tifosi del Milan. Paulo Fonseca è pronto a guidare i rossoneri nella prossima stagione sportiva. Negli anni il tecnico portoghese ha saputo adattare il suo credo calcistico ai cambiamenti strutturali del calcio. Uno sviluppo a trazione anteriore, da sempre tratto identitario della proposta di gioco.

Il suo nome è sempre stato accostato alla corrente ultra-offensivista, negli ultimi tempi ha trovato un buon equilibrio, registrando i numeri: nella prima annata in Francia i gol subiti sono stati 44. Nella successiva progressivo miglioramento, con 34 reti subite.

E ora al Milan per crescere ancora sul piano strutturale. D’altronde i rossoneri sono a caccia di riscatto dopo una stagione fortemente negativa. E allora rieccolo qui, Fonseca, al ritorno in Italia dopo l’esperienza alla Roma. Pronto per una nuova avventura.