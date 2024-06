Koopmeiners, la priorità della Juventus

In attesa di chiudere l’operazione che regalerà alla Juventus il “desiderato” Douglas Luiz, i bianconeri puntano fortemente Teun Koopmeiners. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, nei prossimi giorni la Juve incontrerà l’Atalanta per chiudere l’operazione che porterà il giocatore in bianconero. L’olandese è una priorità della squadra torinese, un elemento fondamentale dello scacchiere tattico nella testa di Thiago Motta. Una trattativa che la Juventus vuole mettere in cassaforte il prima possibile, magari approfittando anche dell’assenza dell’olandese a Euro2024.

Koopmeiners e la Juventus: la chiave è Huijsen?

Nelle scorse ore, riporta Alfredo Pedullà, la Juve ha ricevuto una richiesta di informazione da parte del Girona per Dean Huijsen. Il difensore olandese, con passaporto spagnolo, ha tante contendenti, ma i bianconeri vorrebbero attendere. Il suo nome, come noto, è uno di quelli che la Dea gradirebbe in ottica trattativa per Koopmeiners, per cui i nerazzurri chiedono 60 milioni. Giuntoli non vuole sborsare 60 milioni, per cui la contropartita tecnica diventa d’obbligo. Ecco perché il dirigente della Juve prende tempo per Huijsen, nella speranza di inserirlo nella trattativa coi nerazzurri.

L’idea sarebbe quindi quella di abbassare il cash della trattativa sul centrocampista, inserendo un difensore di cui la Dea ha bisogno. E chiudere al più presto la seconda priorità di questo avvio di mercato dopo il mediano individuato in Douglas Luiz.

D’altronde, non è un segreto, Koopmeiners ha un accordo solido con la Juventus già da diverse settimane.

Perché Koopmeiners è così importante?

Nell’idea della Juve, l’olandese sarebbe l’uomo incaricato di giocare come trequartista nel 4-2-3-1 di Thiago Motta. Koopmeiners sarebbe il trequartista con licenza di svariare per inserirsi e supportare l’impostazione della manovra dietro ma anche davanti. Quello che faceva Lewis Ferguson nel Bologna di Motta, ma con una maggiore qualità in impostazione qualche gol in più nei piedi.