Juventus, dopo Douglas Luiz: ora tocca Khephren Thuram

Continua senza sosta il lavoro di Cristiano Giuntoli per ricostruire la Juventus del nuovo corso Thiago Motta e lo fa concentrandosi attualmente soprattutto sul centrocampo. La Juventus infatti sta intensificando i contatti con il Nizza con l’obiettivo di acquistare Khephren Thuram. Il centrocampista francese, figlio dell’ex Juve Lilian Thuram e fratello del centravanti dell’Inter Marcus, potrebbe diventare il terzo colpo bianconero di questa sessione dopo Douglas Luiz e Di Gregorio.

Perché la Juventus vuole Thuram?

I bianconeri hanno puntato ormai da diversi mesi il figlio d’arte per il loro centrocampo. Khephren potrebbe diventare un’ottima alternativa in caso di addio di Adrien Rabiot (da cui la Juve attende una risposta sul rinnovo). Ma soprattutto diventerebbe un’ulteriore soluzione di lusso in caso di permanenza dell’ex PSG.

Inoltre, questo è il momento migliore per andare sul più giovane dei Thuram per via di una semplice questione contrattuale. Il giocatore è infatti in scadenza 2025 e il suo prezzo, vista la volontà ferma di non rinnovare, si è abbassato di almeno un terzo. Giuntoli vorrebbe chiudere intorno ai 20 milioni, magari anche qualcosa meno. E, con Farioli in panchina, nell’ultima stagione, ha completato una importante crescita tecnica e soprattutto tattica.

Mezzala dinamica e fisica

Khephren Thuram garantirebbe alla Juventus di avere un’altra mezzala dinamica e fisica in caso di addio di Rabiot. E, in caso di permanenza dell’ex PSG, di avere un giocatore simile che possa essere un’alternativa importante ad Adrien.

Thuram è diventato in questi un giocatore completo. È forte nei duelli fisici, e negli strappi palla al piede. Situazioni in cui usa molto bene la sua straordinaria fisicità sia in corsa che nel contrasto.

I suoi strappi palla al piede ricordano molto quelli di Adrien Rabiot, e alla Juventus sotto la guida di Thiago Motta può crescere aggiungendo doti d’inserimento che lo portino anche a segnare qualche rete in più.