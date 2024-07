Inter, il principio chiaro verso la prossima stagione

Il diktat dell’Inter è ampiamente tracciato. La nuova proprietà in sella ai nerazzurri non ha cambiato la prospettiva del Biscione, che è sempre tendente alla brillantezza tecnica e agonistica. Sarà una rosa di ventidue titolari quella di cui potrà disporre Simone Inzaghi la prossima stagione.

Considerando la stagione lunghissima che attenderà l’Inter, tra la nuova Champions, il Mondiale per Club, oltre a campionato, Coppa Italia e Supercoppa in Arabia, ecco che servono i rinforzi giusti per dare il cambio ai titolari.

L’acquisto del secondo portiere, Josep Martinez, resta ormai solo da ufficializzare dopo l’accordo trovato con il Genoa.