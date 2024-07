Lazio, basta schemi fissi: con Baroni cambia tutto

Una Lazio funzionale e duttile allo sviluppo di entrambe le fasi di gioco. Marco Baroni si è già attivato per arrivare al top all’inizio del campionato. L’ex tecnico del Verona, dopo aver compiuto l’impresa in terra scaligera, ha sempre mostrato un’ottima padronanza nel cambiare pelle a seconda delle contingenze e delle necessità. Manca poco, ormai, all’inizio del ritiro: il raduno a Formello è fissato per lunedì prossimo. Poi la mattina dell’11 si partirà per Auronzo di Cadore.

Dopo due stagioni di moduli fissi (4-3-3 con Sarri e 3-5-2 con Inzaghi) quella di Baroni sarà una Lazio camaleontica.