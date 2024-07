Milan, quale profilo ideale per il nuovo 9?

Si è discusso tanto del Milan in chiave calciomercato. Anzitutto perché il club rossonero, guidato da Paulo Fonseca, ha in mente di comprare un attaccante di rilievo per sostituire Olivier Giroud. Una pedina funzionale allo sviluppo offensivo del gioco, ma non solo. Con l’affare Zirkzee ormai in standby e senza aggiornamenti negli ultimi mesi, ecco che il Milan continua a scandagliare la lista dei numeri nove.

Uno degli ultimi nomi corrisponde a Romelu Lukaku: le richieste del Chelsea, circa 40 milioni per il cartellino, sono ritenute assolutamente fuori scala da via Aldo Rossi. Vedremo i prossimi passi su entrambi i lati…