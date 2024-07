Euro 2024, Spagna-Inghilterra: la gioventù contro la voglia di rivincita

Terza Finale (questo volta sul serio) per la Spagna che dopo aver superato la Germania ai quarti e la Francia in semifinale affronterà nell’ultimo atto della competizione l’Inghilterra, che parteciperà alla secondo finale di fila agli Europei.

La formazione allenata da Luis De La Fuente è la squadra più in forma della manifestazione, nonostante la grazia concessa dall’arbitro Taylor per il fallo di mano di Cucurella nel secondo tempo supplementare della sfida contro i padroni di casa, a differenza della semifinale con la Francia che dopo il gol di Kolo Muani non ha impensierito la porta difesa di Unai Simon.

Con 13 gol fatti nella fase a gironi e nella fase ad eliminazione diretta, le Furie Rosse hanno il miglior attacco del torneo, con gli spagnoli che in finale dovranno rinunciare a Pedri infortunatosi nei primi minuti del match contro la Germania ma potranno contare sul recupero di Carvajal e sullo stato di grazie di Olmo capocannoniere del torneo insieme a Kane. L’Inghilterra, invece, per battere gli spagnoli dovrà sicuramente cambiare passo se ha intenzione di vincere a Berlino dopo il ko nel 2021 con l’Italia a Wembley.

Sono tre i gol subiti da entrambe le formazioni dopo aver chiuso il Girone con la voce 0 nelle reti incassate: la Spagna ha superato in rapida successione Croazia, Italia e Albania con i punteggio di 3-0, 1-0 e 0-1. Stesso discorso per l’Inghilterra che ha vinto 0-1 con la Serbia pareggiando per 0-0 con Danimarca e Slovenia. L’autogol di Le Normand e le reti di Wirtz e Kolo Muani sono gli unici subiti da Unai Simon, per l’Inghilterra Schranz, Embolo e Xavi Simons. Il match verrà diretto dal francese Letextier, con i Tre Leoni che proveranno a invertire i favori del pronostico contro gli spagnoli nell’ultimo atto della competizione in programma all’Olympiastadion.