Juventus, il momento più delicato del calciomercato

In casa Juventus i prossimi giorni saranno quelli più importanti sul calciomercato. I bianconeri hanno messo i primi mattoncini verso quella rivoluzione della rosa che è ritenuta necessaria. Il club deve incassare per completare gli obiettivi principali della sessione estiva 2024. Ci sono almeno tre ruoli nell’undici idealmente pensato dai dirigenti della Juventus che devono essere coperti da interventi sul calciomercato. Per raggiungerli saranno necessarie tante cessioni, alcune molto importanti. Ecco perché quello delle prossime settimane può essere definito il momento più delicato della campagna trasferimenti della Juve.

Un passo avanti già fatto

Di fronte alla necessità di intervenire rapidamente sul centrocampo, la Juventus ha risposto presente sul mercato. Pronti, via, ha messo a segno immediatamente due colpi che hanno il profumo dei titolari. Nella coppia di mediana che immaginiamo, la Juventus potrebbe schierare Douglas Luiz e Khephren Thuram. I due sembrano essere calciatori perfettamente complementari. Tuttavia, per completare quello che potrebbe essere un centrocampo che può avvicinare almeno sulla carta quello dell’Inter, sarà necessario un ultimo fondamentale inserimento individuato in Koopmeiners.

La Juventus di fronte alla legge del calciomercato

In Serie A, è noto, gli incassi da diritti TV e sponsorizzazioni calano di anno in anno. Vale anche per le big come la Juventus. Fondamentale dunque per la Vecchia Signora muoversi con intelligenza nel mercato, soprattutto in uscita per finanziare le nuove entrate. Ecco perché in questo momento per la Juve diventa importantissimo incassare. Szczesny, Chiesa, Soulè, McKennie, Nicolussi-Caviglia, Rugani e Milik, questi in particolare sono sulla lista dei partenti. Un potenziale tesoretto che deve finanziare e liberare spazio innanzitutto per gli arrivi degli obiettivi principali come Koopmeiners appunto, ma anche Todibo in difesa e Sancho sugli esterni offensivi. Obiettivi fondamentali per costruire una base. E a cui poi aggiungere alcuni tasselli di complemento per allargare l’organico a disposizione di mister Thiago Motta e del suo staff.