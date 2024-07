Fiorentina, la nuova impronta identitaria di Palladino

S’accende il calciomercato della Fiorentina e il fatto che Palladino voglia giocatori brillanti e di qualità certifica un innalzamento delle ambizioni della viola. Daniele Pradé si sta muovendo per chiudere qualche centravanti, ma non solo. Kristian Thorstvedt, Marco Brescianini e un altro attaccante. Sono questi i nomi più caldi. Commisso ha già deciso di puntare su Moise Kean, in uscita Nzola.

Anche in mezzo al campo sono in corso d’opera diverse novità: di certo la rosa della viola subirà diversi mutamenti. Strutturali, ma non solo.