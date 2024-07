Milan, un mediano per proteggere la difesa

In casa Milan il calciomercato comincia a muoversi, e dopo aver quasi chiuso l’affare Morata, prova anche a rinforzare il centrocampo. I rossoneri vorrebbero completare il reparto nevralgico con un calciatore completo, in grado di uni qualità e quantità. Un box-to-box che, di fatto, manca dall’addio di Sandro Tonali. Ruben Loftus-Cheek è stata una gran bella sorpresa per i rossoneri e anche Tijjani Reijnders ha fatto molto bene. Tuttavia nessuno dei due ha caratteristiche di rottura e impostazione della ripartenza dell’azione. Ecco perché il nome di Youssouf Fofana è entrato prepotentemente nelle cronache di calciomercato del Milan.

Fofana è l’uomo giusto per il Milan?

Nell’economia del gioco del Milan, un mediano di rottura è mancato come l’aria nella passata stagione. I 69 gol incassati in stagione sono motivo di preoccupazione ed è necessario correre al riparo. Il cambio di allenatore non può bastare, anche perché il sistema di gioco di Paulo Fonseca richiederà qualche tempo per essere perfezionato. Ecco perché sarà necessario aggiungere anche qualche elemento di qualità “pronto”.

Fofana coi suoi 25 anni può essere l’uomo giusto. Il mediano della Nazionale e del Monaco unisce fisico a qualità tecniche.

La sua lettura del gioco e degli spazi è molto sviluppata, motivo per cui Youssouf è un mediano completo. Un box-to-box completo in grado di rompere il gioco altrui e far ripartire l’azione in maniera ordinata ed efficace. La sua capacità di recuperare il pallone e rigiocare in maniera intelligente corrisponde perfettamente con le esigenze del Milan.

Ovviamente la fase di interdizione di Fofana non può rimediare a tutte le lacune difensive del Milan. Aggiungere però un filtro davanti ad una difesa che ha una struttura molto simile a quella efficace dello Scudetto, è un rinforzo utile ai rossoneri che possono anche dettare le condizioni sull’acquisto, visto che hanno dalla loro la leva della scadenza del contratto nel 2025 col Monaco.