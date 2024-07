Roma, il segnale di De Rossi sin dalle prime sedute di allenamento

La Roma vuole spingere al massimo sin da subito. Addio soft? Dimenticato. Perché la guida Daniele De Rossi ha studiato con fare minuzioso i dettagli della preparazione estiva, decidendo di lavorare sodo sin dal primo giorno. Una lieve sgambata ha preceduto sessioni atletiche intense, anche nelle ore più calde, per imprimere la direzione della forma fisica smagliante verso l’avvio della stagione.

Non c’è tempo da perdere e la chiave del lavoro risiede nell’unione tra parte atletica e tattica. Sveglia presto al mattino: campo di atletica e palestra, il binomio per la preparazione è tracciato. Carichi attivati senza indugio, per il lavoro tecnico ci sarà tempo. La stagione s’avvicina e i giallorossi vogliono recitare un ruolo da protagonisti principali.