Napoli, con Conte subito lavoro ad alta intensità. Con un’incognita

Il Napoli è al lavoro a Dimaro e sin dai primi giorni Antonio Conte ha scandito il suo consueto protocollo per la preparazione estiva: lavoro ad altissima intensità per incrementare il passo e il ritmo, creando così il clima giusto per il rinforzo fisico. Arrivare in forma alla prima giornata è l’obiettivo della truppa partenopea.

L’incognita del Napoli, allo stato attuale, risiede nel futuro di Victor Osimhen. Il nigeriano ha cominciato nel modo migliore questa nuova stagione: primo ad arrivare al raduno di Castel Volturno, massimo impegno nel ritiro in montagna.

Ma il suo futuro è al capolinea e potrebbe essere in direzione Parigi. Se così fosse, beh, il Napoli è pronto a muoversi per cercare un sostituto all’altezza della situazione.