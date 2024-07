Juventus, Todibo l’alternativa pronta di Giuntoli

La Juventus continua a spingere sul mercato e, dopo aver concluso anche l’arrivo lampo di Cabal, ora punta tra gli altri anche su Todibo per la difesa. Il francese è il preferito del dirigente bianconero per la difesa. Dopo il fallimento della trattativa col Bologna per Calafiori, Cristiano Giuntoli ha avuto la prontezza di trovare subito un’alternativa valida. Certo Todibo nell’ottica di Thiago Motta non sarà un Calafiori, e tatticamente imporrà qualche soluzione diversa. Ma quel che conta è aver trovato immediatamente o quasi una soluzione gradita al tecnico.

Juventus-Todibo, la trattativa avanza

Il gradimento del francese per la destinazione bianconero non è più una notizia. L’inserimento forte della Juventus ha frenato la Premier League e il West Ham che avrebbe investito, sull’unghia, i 35/40 milioni richiesti dal Nizza. La Juventus invece per Todibo farà leva sul gradimento totale del giocatore.

Gradimento, se vogliamo, anche di lunga data. Perché Jean-Clair era già stato in orbita Juve da giovanissimo, quando dal Tolosa passò al Barcellona. Tuttavia, oggi, è un difensore pronto, fatto e finito. Il suo arrivo a Torino sarebbe ovviamente una scommessa perché dovrebbe poi adattarsi al nuovo campionato. Ma il Todibo del 2024 è ben diverso da quello che sembrava essersi perso in Catalogna. È stato anima e leader del Nizza di Farioli ed è cresciuto sotto ogni punto di vista.

Alla Juventus per vincere

Dopo aver fatto esperienza ed essere cresciuto in Patria, Todibo alla Juventus cerca la consacrazione. Alla Juve con Thiago Motta punterà a vincere. Quanto dipenderà anche dalle sue prestazioni. Ma accanto a Bremer, perno e pilastro del progetto della Juventus di Motta, Todibo può solo crescere e migliorare. D’altronde, lo sviluppo individuale dei calciatori è alla base del successo ottenuto anche a Bologna dal tecnico italo brasiliano.