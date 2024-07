Roma, Dybala e quel passo in avanti: l’argentino deve trascinare il collettivo

La Roma, come tutte le altre squadre di A, sta proseguendo nella preparazione in vista della prossima stagione. L’arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa ha dato una ventata d’aria fresca a tutti i calciatori. Nonostante la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League, però, filtra estrema fiducia in vista del prossimo campionato.

Chi dovrà provare a trascinare i suoi è Paulo Dybala. Falcidiato dagli infortuni nell’ultimo anno, come nella maggior parte della sua carriera, l’attaccante argentino dopo un periodo di adattamento ha dimostrato di poter essere quel leader tecnico che serve a questa squadra per poter compiere il salto di qualità.

De Rossi lo sa e spera di averlo a disposizione per la maggior parte del tempo possibile: l’equilibrio che sposta l’argentino può determinare il risultato dei giallorossi che, dopo aver mancato per l’ennesima volta la qualificazione alla massima competizione europea, quest’anno non possono più sbagliare.