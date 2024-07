Milan in fase di completamento: la guida di Fonseca

Il Milan sta cercando di completare la rosa nel breve tempo possibile. Dopo aver acquistato Alvaro Morata, erede tecnico di Olivier Giroud, i rossoneri aprono lo spazio alle trattative per il prossimo futuro. E c’è spazio per qualche inserimento tra difesa e centrocampo. Nel reparto arretrato manca un tassello di esperienza che possa governare l’assetto con padronanza e personalità. Thiaw, Tomori e Gabbia non forniscono quella stabilità completa per competere a livelli altissimi.

In mediana i rossoneri si stanno muovendo senza aver dato troppi indizi. Se l’obiettivo resta Fofana, attenzione alle possibili mosse per Lazar Samardzic. Due profili con caratteristiche tecniche differenti, che potrebbero fare al caso della truppa di Fonseca. Di certo i miglioramenti della rosa passano anche e soprattutto dalle mosse sul mercato.

Poi toccherà al tecnico amalgamare il gruppo sulla base dei precetti tecnici per i quali ha sempre lavorato. Un passo alla volta, sempre con in testa l’obiettivo di lottare per i piani alti della classifica. Testa e ambizione: il Milan sa quel che vuole, provando a ripartire dalle certezze per costruire un futuro. Che i tifosi sperano possa essere più brillante della scorsa stagione.