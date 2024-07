Fiorentina, Palladino traccia la via della fantasia. Con la ciliegina

S’accende il calciomercato della Fiorentina e il fatto che Palladino voglia giocatori brillanti e di qualità certifica un innalzamento delle ambizioni della viola. Daniele Pradé si sta muovendo per provare a inserirsi nuovamente su Gudmundason, uno dei nomi più caldi. Commisso ha già deciso di puntare su Moise Kean, in uscita Nzola.

Anche in mezzo al campo sono in corso d’opera diverse novità: di certo la rosa della viola subirà diversi mutamenti. Strutturali, ma non solo.

Il lavoro del tecnico ex Monza prevede un solido affidamento alla fantasia per incentrare il gioco sul possesso dinamico e verticale, cercando l’immediato recupero del pallone per costruire nuove azioni insidiose.

E la ciliegina potrebbe essere proprio una bella chiave della fantasia: si avvicina a grandi passi l’arrivo di Andrea Colpani, pupillo di Palladino, con il quale è esploso a Monza.