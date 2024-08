Juventus, per Koopmeiners devi fare in fretta!

Teun Koopmeiners resta l’obiettivo numero uno della Juventus per questo calciomercato. Dopo aver già chiuso per quattro acquisti (Di Gregorio, Cabal, Douglas Luiz e Thuram), i bianconeri puntano fortemente sul giocatore olandese per completare il loro centrocampo. Il calciatore della Dea è promesso sposo della Vecchia Signora da mesi. Tuttavia, l’Atalanta non si smuove dai 60 milioni di euro di valutazione o una cifra vicina. Ed essendo ormai inizio agosto in casa Juventus, Giuntoli e i suoi collaboratori devono accelerare a trovare l’offerta giusta per convincere i Percassi “a mollare l’osso”.

Juventus, la prossima settimana è quella decisiva

Come noto, un anno fa, il 17 agosto il Napoli si era presentato alle porte di Zingonia con 47 milioni. De Laurentiis avrebbe voluto portarsi a casa Teun Koopmeiners come regalo ai tifosi dopo lo scudetto. Niente da fare, porta chiusa in faccia: troppo tardi, disse la Dea. Certo, quest’anno la situazione diversa. L’olandese ha un accordo solido con la società torinese e vuole trasferirsi in Piemonte. Motivo per cui la Juve è arrivata quasi al punto di non ritorno per chiudere questa trattativa.

Ma ora è il momento di cambiare passo. 50 milioni più bonus potrebbe essere la cifra giusta. Così come “giusto” è secondo la Juventus il profilo di Koopmeiners per essere inserito nello scacchiere tattico di Thiago Motta.

Ecco perché non si può andare oltre. Per caratteristiche e per prestazioni, Koopmeiners è il “nuovo Ferguson” di Motta. L’olandese può essere quel trequartista, tuttocampista che è stato decisivo e fondamentale nell’impresa del Bologna. E può svolgere gli stessi compiti in possesso e in non possesso con maggiore qualità.