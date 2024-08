Osimhen e l’intrigo del presente: quando si chiarirà il quadro?

Un intrigo del presente che proietta il futuro nella più grande incertezza. Victor Osimhen non sta giocando le amichevoli con il Napoli perché il futuro del nigeriano dovrebbe essere lontano dal club partenopeo. La posizione del club di De Laurentiis è ormai chiara: Osi ha una clausola da 130 milioni e il Napoli ha aperto allo sconto e non a contropartite, volendo incassare almeno la tripla cifra.

Ieri è ventilata, in Inghilterra, l’ipotesi di uno scambio con Lukaku. Il Chelsea può diventare un’ipotesi concreta? Presto per dirlo, di sicuro è già più di un’idea. Dall’altro lato resta ache il PSG: il club parigino si è preso tempo e ha detto che difficilmente sborserà 130 milioni di euro. Conte resta dunque con l’attacco in sospeso.