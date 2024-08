Milan, Emerson Royal la soluzione per aumentare la qualità della difesa

Dopo l’arrivo di Morata e Pavlovic, il Milan continua la campagna acquisti orientata al rafforzamento di una rosa che partiva già da una solida base. La squadra rossonera sta cercando di alzare la qualità nei singoli ruoli con l’obiettivo di dare a Fonseca un undici di partenza che abbia la tecnica e l’intelligenza per seguire il suo modello di calcio.

In quest’ottica va inquadrato l’interesse sempre più intenso del Milan per Emerson Royal. Il brasiliano ex Barcellona dovrebbe arrivare nei prossimi giorni dal Tottenham. Le parti sono sempre più vicine e Fonseca potrebbe avere il suo nuovo titolare della fascia destra difensiva. Un terzino di altissima qualità che non sa solamente interpretare bene la sua fase di competenza, ma sa anche spingere e giocare la sfera in maniera presa ed ordinata.

Milan, il ritorno del terzino brasiliano

Emerson Royal aiuterà il quartetto difensivo del Milan a migliorare la fase di costruzione della manovra. Avere un terzino tecnico e con una grande fase di spinta, un alter ego (ovviamente dirompente) di Theo Hernandez, sulla fascia destra sarà molto importante. A farne le spese probabilmente sarà Davide Calabria che da capitano finirà a prima alternativa della fascia. Certo, il Milan avrà un minimo di 48 partite da giocare durante la stagione tra Serie A, Coppa Italia, Champions e Coppa Italia.

Soprattutto i meneghini, con Emerson Royal, proverà a rinfrescare la tradizione “brasiliana” delle fasce della difesa. Da Cafù e Serginho ad Emerson Royal. La speranza dei tifosi è che il Milan abbia individuato il terzino che aiuti Fonseca e i suoi a migliorare il gioco e le prestazioni della squadra rossonera.