Lautaro Martinez domani ad Appiano: per riprendere il lavoro tricolore

Voce del verbo ‘imprimere’. Lautaro Martinez sa come lasciare il segno e non si è mai fermato, tra Inter e Argentina. Un successo tira l’altro e il Toro di Bahìa Blanca si è reso protagonista assoluto anche con l’Albiceleste, dopo il trionfo della seconda stella con i nerazzurri. I numeri mozzafiato lo inquadrano nelle splendide capacità realizzative, ancora in crescendo, registrando un aumento progressivo dei giri del motore.

Capocannoniere in campionato con 24 reti, capocannoniere della Copa con cinque timbri, una stagione da sogno che sa di collante tra il passato e il futuro. Il presente brilla di luce propria, il futuro è ancora tutto da scrivere, ma la personalità del Toro induce a pensare che ogni traguardo è una tappa intermedia di un percorso lungo e brillante. Gioca con entusiasmo e la personalità da leader

Ha deciso di tornare prima ad Appiano, tagliandosi le vacanze. E da domani sarà al lavoro alla corte di Inzaghi.