Milan, dirigenza pronta a chiudere il terzo colpo di mercato

Dopo l’infortunio occorso a Florenzi, i rossoneri accelerano sul mercato per Emerson Royal dopo aver messo a segno il secondo colpo di mercato, Pavlovic dal Salisburgo. Un’altra operazione che permette al club di Via Aldo Rossi di rinforzare la difesa e trovare un’alternativa al capitano, Davide Calabria dopo che il Diavolo aveva da settimane un accordo con il brasiliano del Tottenham.

Distanze ridotte con il brasiliano che andrà a completare il pacchetto di terzini con Kalulu e Saelemaekers alternative in evenienza: un rinforzo fortemente voluto da Paulo Fonseca che con il suo Milan continua la preparazione in America dopo la vittoria in amichevole contro il Manchester City e il Real Madrid.

L’accordo con gli Spurs è in via di definizione con una cifra di poco inferiore ai 20 milioni di euro bonus inclusi. Dunque la richiesta degli Spurs è scesa con i rossoneri che stanno limando gli ultimi dettagli per chiudere al più presto l’operazione.