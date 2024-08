La stagione della definitiva consacrazione: l’Inter si affida ancora a Lautaro

Lautaro Martinez ha fatto rientro oggi ed è pronto a mettersi al lavoro in vista dell’inizio della prossima stagione. Una stagione, quella che sta per cominciare, che per l’attaccante dell’Inter sarà di fondamentale importanza per il definitivo raggiungimento della propria maturità calcistica. In campionato ha già dimostrato di essere trascinatore, con la maglia di club si è dimostrato leader anche quando tutta la pressione era sulle sue spalle.

E anche con la maglia dell’Argentina, e lo abbiamo visto nell’ultima edizione della Copa America, ha confermato di aver attuato un’evoluzione interiore, sia calcistica sia mentale, per gestire al meglio situazioni complicate e uscirne fuori da vero leader. Simone Inzaghi si affiderà nuovamente ai suoi numeri, per confermarsi in campionato e per trovare un riscatto in Champions League, con l’eliminazione contro l’Atletico Madrid che è stata dura da digerire.