Napoli, un Kvara rigenerato per il nuovo ciclo azzurro

Kvicha Kvaratskhelia vuole prendersi il Napoli sulle spalle: Antonio Conte ne ha bloccato la partenza sul nascere, quando il PSG si stava facendo sotto per l’attaccante georgiano. Troppo importante il suo apporto per il nuovo ciclo che il tecnico salentino dovrà far nascere alle pendici del Vesuvio. L’involuzione generale che ha colpito la formazione partenopea nella scorsa stagione ha incluso anche lui, che dopo l’ultimo europeo arriva a questa nuova stagione con particolare fiducia.

Conte ha già dimostrato in passato di poter rigenerare calciatori che hanno vissuto momenti altalenanti e Kvicha rientra in questa fascia: gol e assist troppo preziosi per la causa azzurra, il Napoli deve premere il tasto reset dopo l’ultima stagione da horror e l’attaccante georgiano, caso Osimhen a parte, sembra il simbolo giusto da cui ripartire.