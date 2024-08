Champions League, come funziona il nuovo format? Tutti i dettagli

La nuova Champions League prevede diverse novità, andiamo ad analizzarle insieme nel dettaglio con una spiegazione esplicita della competizione pronta a prendere il via a metà settembre.

LA STRUTTURA: 36 SQUADRE SENZA GIRONI. UNA SOLA CLASSIFICA

Eravamo abituati alla fase a gironi. Dimentichiamola perché la nuova Champions avrà 36 club (4 in più rispetto ai precedenti 32), che verranno inseriti in una sola classifica, all’interno della quale ogni partita avrà un peso significativamente rilevante per il prosieguo della competizione. Entriamo nel dettaglio dell’analisi della prima fase.

LA PRIMA FASE

Otto partite nella prima fase della competizione e a fine agosto (il 29) ci sarà il sorteggio per stabilire le partite. Le 36 partecipanti verranno divise in quattro fasce in base al ranking e ogni formazione affronterà due squadre per fascia. Si potrà, dunque, sin da subito, vedere i big match senza esclusione di colpi. Ci saranno 4 urne da 9 club, raggruppati in base al ranking Uefa. La Juventus disputerà dunque 8 partite nella prima fase.

LE PRIME 8 SI QUALIFICANO AGLI OTTAVI. PER LE ALTRE… GLI SPAREGGI

Al termine della prima fase, che si concluderà il 29 gennaio 2025, le prime otto squadre della classifica unica si qualificheranno automaticamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno in spareggi a eliminazione diretta con gare d’andata e ritorno per centrare i restanti otto posti che formeranno il tabellone della fase finale. Dunque, della classifica della prima fase, fino al 24esimo posto c’è la speranza di volare agli ottavi di finale. Le squadre che terminano la prima fase dal 25esimo al 36esimo posto saranno eliminate, senza la possibilità di accedere all’Europa League.

LE DATE, CON UNA NOVITÀ: ECCO QUALE

La UEFA, per fornire un’attenzione ancora più specifica alla competizione, ha deciso di stabilire delle settimane esclusiva in cui si giocherà solamente la Champions League, con partite il martedì, il mercoledì e il giovedì. L’ultima giornata della prima fase verrà disputata in contemporanea. Diamo uno sguardo al calendario della prima fase della competizione:

Prima giornata: 17–19 settembre 2024

Seconda giornata: 1/2 ottobre 2024

Terza giornata: 22/23 ottobre 2024

Quarta giornata: 5/6 novembre 2024

Quinta giornata: 26/27 novembre 2024

Sesta giornata: 10/11 dicembre 2024

Settima giornata: 21/22 gennaio 2025

Ottava giornata: 29 gennaio 2025