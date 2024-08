Juventus, alla ricerca di qualità sulla trequarti

In casa Juventus ieri si è celebrato il classico “familiare” tra Juventus prima squadra e NextGen. Una classicissima della preparazione atletica di bianconeri che, con la nuova gestione, ha rinnovato la tradizione trasferendo la manifestazione da Villar Perosa all’Allianz Stadium di Torino.

4-0 il finale per la squadra di Thiago Motta contro quella di Paolo Montero. Hanno colpito le prestazioni di alcuni dei giocatori bianconeri, ma soprattutto prima della gara ha sorpreso la ristrettezza della lista dei giocatori convocati dal tecnico bianconero. 13 giocatori di movimento più i 3 portieri. Pochi davvero pochi. E non è solo una questione di scelte, ma la rosa della Juve al momento, con l’esclusione degli esuberi è davvero corta. Soprattutto in attacco.

Gli obiettivi della Juventus: Koopmeiners e gli esterni offensivi

Motivo per cui la Juventus sta cercando qualità per completare la trequarti. L’obiettivo principale resta quel Teun Koopmeiners che l’Atalanta non vuole mollare se non per 60 milioni. Ma soprattutto la Juve ha bisogno di esterni offensivi. Finita la storia d’amore con Federico Chiesa, la Vecchia Signora vuole almeno un esterno destro e magari un esterno sinistro offensivo che possano fare al caso di Thiago Motta. Serve qualità offensiva, ma anche partecipazione alla manovra.

Ecco perché Wanderson Galeno e Nico Gonzalez sono tra i nomi più caldi per il calciomercato della Juventus. Per il brasiliano del Porto servono soldi, ma conoscendo la necessità del Porto di cedere ed incassare si potrà far leva su questa situazione. L’argentino della Fiorentina, invece, è entrato nell’ordine di idee di lasciare Firenze e anche in casa viola si lavora in quest’ottica visto che è arrivato Andrea Colpani e sta per arrivare Albert Gudmundsson.