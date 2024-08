Fiorentina, Juve o Atalanta: tutto sul futuro di Nico Gonzalez

La Juventus prenderà un paio di esterni offensivi nonostante le priorità della Vecchia Signora sono altre. Il difensore centrale e il trequartista: Todibo e Koopmeiners, con le trattative per il francese e l’olandese che sembrano essersi sbloccate dopo l’accordo con i due calciatori.

Poi sarà la volta dell’esterno d’attacco con Nico Gonzalez che sembrerebbe essere in pole anche se l’affare Retegui–Atalanta ha cambiato i piani del Genoa che non vorrebbe privarsi anche di Gudmundsson nelle ultime ore molto vicino alla Fiorentina. I viola valutano l’argentino intorno ai 30 milioni di euro, vorrebbero solo cash e non l’inserimento di contropartite tecniche. L’ex Stoccarda ha deciso di lasciare Firenze, con Cristiano Giuntoli che sta facendo di tutto per abbassare le pretese del club del presidente Commisso, con McKennie, Kostic e Arthur che potrebbero essere dei nomi utili a Mister Palladino.

Al momento è tutto da valutare e non è da escludere un ritorno dell’Atalanta che dopo l’investimento in attacco si sta dedicando ad altre zone del campo con il classe ’98 sempre nel mirino.