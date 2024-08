Juve, Todibo sempre più vicino: decisivo il blitz di ieri con il Nizza

Il profilo di Jean-Clair Todibo è da diverso tempo il preferito per rinforzare la difesa bianconera, nonostante il pole per diverso tempo ci sia stato Riccardo Calafiori, ufficializzato poi dall’Arsenal e con il Bologna che non ha mai voluto cederlo alla Juventus. Negli ultimi giorni il difensore ha dato priorità ai Bianconeri raggiungendo un accordo con il club e mettendo in stand-by il West Ham che aveva, a sua volta trovato un accordo con il Nizza.

I francesi hanno un ottimo rapporto con Giuntoli e la Juventus dopo la trattativa che ha portato Thuram alla corte di Thiago Motta. Il problema di fondo è la valutazione dei rossoneri che chiedono poco più di 35 milioni di euro alla Vecchia Signora che vorrebbe abbassare notevolmente la cifra richiesta dal club francese. Parti in costante contatto per cercare una soluzione e con il campione del Mondo con i transalpini nel 2018 che spinge per approdare a Torino in quanto vorrebbe giocare la Champions League.

Il blitz di ieri con il Nizza potrebbe essere stato davvero quello decisivo per portare Todibo alla corte di Thiago Motta: prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni sta per accontentare anche i francesi. Una trattativa che finalmente si è sbloccata.