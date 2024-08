Juventus ko, Inter raggiunta allo scadere

Sono scese in campo nel pomeriggio la Juventus e l’Inter. I bianconeri sono stati sconfitti 2-0 dall’Atletico Madrid. A decidere il match le reti nel secondo tempo di Joao Felix e Angel Correa. Termina invece 1-1 la sfida tra Inter e Chelsea. I nerazzurri trovano il vantaggio nel primo tempo con una grande conclusione di Thuram. Nel finale il pari dei Blues con Ugochukwu.

Juventus-Atletico Madrid 0-2

JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Thuram, Douglas Luiz; Weah, Vlahovic, Yildiz. All. Thiago Motta. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Danilo, Fagioli, Savona, Rouhi, Sekulov, Mbangula Tshifunda.

ATLETICO MADRID (3-4-3): Moldovan; Azpilicueta, Witsel, Le Normand; Llorente, De Paul, Koke, Samuel Lino, Riquelme, Sorloth, Griezmann. All. Simeone. A disposizione: Joao Felix, Reinildo, Giuliano Simeone, Kostis, Serrano, Gomis, Rubio, Seidu, David Munoz, Dani Munoz

Parte meglio l’Atletico Madrid due volte vicino al gol nei primi 20 minuti. Prima Di Gregorio salva su Llorente, poi Griezmann colpisce il palo. Al 29′ la reazione della Juventus con Vlahovic. Il serbo, imbucato sulla linea del fuorigioco da Thuram, non trova la porta con il destro. In chiusura di prima frazione è ancora Vlahovic a sprecare la possibilità per passare in vantaggio. 3 minuti nella ripresa e il subentrato Joao Felix porta avanti l’Atletico. Il poroghese buca di Gregorio con un tiro forte sul primo palo. La Juve ci prova due volte con Yildiz ma non trova il pari. All’84’ arriva il raddoppio spagnolo. Cabal atterra Giuliano Simeone in area dopo un brutto pallone perso da Fagioli: l’arbitro assegna il rigore. Correa non sbaglia dal dischetto e porta sul doppo vantaggio l’Atletico. Finisce così 0-2 per l’Atletico Madrid.

Inter-Chelsea 1-1

Termina 1-1 la sfida tra Chelsea. Ritmi bassi fino al 26′ quando è Marcus Thuram a fare 1-0. Grande azione dell’Inter innescata dalla sgroppata di Bisseck. Poi Correa serve Thuram in profondità e il francese insacca sotto l’incrocio dei pali con il sinistro! Altri 7 minuti e Dimarco sfiora il raddoppio. Grande occasione per Dimarco! Splendido cross di Barella dalla trequarti, ma l’esterno non riesce a sorprendere con un pallonetto di testa Robert Sanchez. Al 37′ è provvidenziale Sommer. Il portiete salva l’Inter con un tuffo felino sulla deviazione ravvicinata di Guiu al tiro di Cucurella! Al 52′ ancora Dimarco sfiora il gol. Intervento sensazionale di Sanchez sulla botta fortissima con il mancino di Dimarco, pallone deviato in corner! 3 minuti e Sommer compie la parata dell’estate. Sommer strepitoso in tuffo, cancella la prodezza in rovesciata di Nkunku destinata all’angolino e spedisce in corner. Al 90′ il Chelsea trova il pari. Gol del Chelsea, pareggia Ugochukwu. Dopo una respinta della difesa nerazzurra, il centrocampista calcia di prima intenzione: Sommer tocca ma non riesce a salvare. Finisce 1-1.