Serie A, le probabili formazioni della prima giornata

Comincerà sabato alle 18:30 la stagione 2024/25. Come ormai da tradizione aprirà l’annata la squadra campione in carica. L’Inter scenderà in campo contro il Genoa, formazione che lo scorso anno ha messo in difficoltà Inzaghi e suoi sia all’andata che al ritorno.

Genoa-Inter, sabato 17 agosto, ore 18:30

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, Bani, Vasquez; Zanoli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Messias, Vitinha. All. Gilardino.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. All. Inzaghi

Parma-Fiorentina, sabato 17 agosto, ore 18:30

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Osorio, Circati, Valeri; Estevez, Bernabé; Man, Soho, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Martinez Quarta, Pongracic, Biraghi; Dodò, Mandragora, Bianco, Parisi; Colpani, Sottil; Kean. All. Palladino.

Empoli-Monza, sabato 17 agosto, ore 20:45

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Ismaijli, Viti, Cacace; Gyasi, Haas, Henderson, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D’Aversa.

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Marí, Carboni; Birindelli, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric. All. Nesta.

Milan-Torino, sabato 17 agosto, ore 20:45

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Ilic, Lazaro; Lazaro, Sanabria. All. Vanoli.

Bologna-Udinese, domenica 18 agosto, ore 18:30

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Erlic, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Payero, Kamara; Thauvin, Samardzic; Lucca. All. Runjaic.

Verona-Napoli, domenica 18 agosto, ore 18:30

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola Frese; Serdar, Dani Silva; Suslov, Harroui, Lazovic; Mosquera. All. Zanetti.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All. Conte.

Cagliari-Roma, domenica 18 agosto, ore 20:45

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Luperto, Wieteska, Zappa; Azzi, Adopo, Prati, Marin, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola.

ROMA (4-2-3-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Angelino; Cristante, Pellegrini Lo.; Soulé, Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All. De Rossi.

Lazio-Venezia, domenica 18 agosto, ore 20:45

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini Lu.; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Noslin, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Altare, Svoboda, Sverko; Zampano, Duncan, Doumbia, Sagrado; Oristanio, Pierini; Gytkjaer. All. Di Francesco.

Lecce-Atalanta, lunedì 19 agosto, ore: 18:30

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierret; Oudin, Marchinwski, Dorgu; Krstovic. All. Gotti.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Pasalic, De Ketelaere; Lookman. All. Gasperini.

Juventus-Como, lunedì 19 agosto, ore 20:45

JUVENTUS (4-1-4-1): Di Gregorio; Danilo, Bremer, Gatti, Cambiaso; Thuram K.; Weah, Locatelli, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

COMO (4-2-3-1): Audero; Cassandro, Goldaniga, Dossena, Moreno; Engelhardt, Mazzitelli; Strefezza, Cutrone, Da Cunha; Belotti.