Napoli, barra dritta per dimenticare la disfatta di Verona

Tenere la barra dritta, il gruppo unito e sul pezzo: non è un compito semplice, ma Antonio Conte lo sa fare e il Napoli vuole riscattarsi dopo la disfatta di Verona in cui i partenopei sono incappati nella serata stortissima di domenica. Un approccio molto leggero, concentrazione bassissima che ha agevolato il compito degli scaligeri. Conte a fine gara non ci ha girato intorno, dicendosi “delusissimo” e pronunciando a più riprese la parola “vergogna”.

La proiezione è verso i prossimi appuntamenti, aspettando novità dal calciomercato. Che magari, chissà, a stretto giro di posta potrebbe regalare Romelu Lukaku.