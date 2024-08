L’Atalanta corre forte: Gasp accende l’entusiasmo della Dea

La Dea non sbaglia, nemmeno questa volta. Se le questioni extra-campo stanno riempiendo le notizie, sul campo l’Atalanta ha voluto zittire ogni parola di troppo. La banda di Gasperini ha dettato legge al Via del Mare. Il tecnico ha dato fiducia immediata a Brescianini, allargando il suo raggio d’azione. Ed ecco che il centrocampista scuola Milan ha ripagato al meglio, con una doppietta di pregevole fattura. Dominio tecnico, tattico e fisico per i nerazzurri, che hanno archiviato la pratica già nel primo tempo, per poi gestire i tempi del gioco.

Retegui è partito frenato, accusando la fisicità di Gasper, ma la sua arte di incunearsi tra i due centrali è stata decisiva. Segna da killer: mirino sulla doppia cifra. Insomma, è la solita Dea. E Gasperini è il demiurgo, o l’artefice se preferite, di un esordio implacabile. L’ennesimo. E i casi di mercato possono pure essere il margine di questo gruppo che vuole dare ancora tantissimo tra A e Champions. E i casi di mercato di Lookman e Koop possono fare solamente da sfondo a questa squadra pazzesca.