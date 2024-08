Milan disastroso a Parma. La difesa fa acqua, l’attacco non c’è: Fonseca subito sotto pressione

E’ sempre molto divertente parlare e scrivere di tecnica, ma la costruzione dell’anima di una squadra è fondamentale. Il tratto identitario del Milan non è ancora stato chiarito e le prime due giornate targate Fonseca sono una dimostrazione molto netta. Un punto in due partite: a Parma è arrivata una sconfitta che fa male, anzi malissimo, per il presente e il futuro. E se Ibrahimovic iniziava a fare qualche smorfia già a partire dal minuto 20, quella di ieri è stata una lezione di calcio degli uomini di Pecchia nel corso della prima frazione.

Il Milan ha perso la bussola ancora prima di iniziare il viaggio. Fonseca deve porre rimedio ma è già sotto pressione perché il posizionamento a palla scoperta della difesa è stato a dir poco disastroso. L’attacco, con l’assenza di Morata, non punge. Alcune pedine completamente fuori forma. Il tasso di pressione è già parecchio elevato e le cose devono cambiare in fretta.