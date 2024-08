Parma, calcio intenso e dinamico. Così vai lontano

Neopromossa a chi? A Dennis Man sono bastati due minuti per finalizzare l’assist di Valeri e battere Maignan portando in vantaggio il Parma. I ducali, dopo aver messo in grossa difficoltà la Fiorentina, senza riuscire però a finalizzare per poi farsi raggiungere, ieri è arrivato l’acuto contro il Milan.

I ducali hanno dimostrato di avere grande personalità, ponendo l’accento sul piano tecnico e della rapidità. Energie a non finire per la banda di Pecchia, brava a restare in partita per l’intero arco dell’incontro, riuscendo a mantenere compattezza difensiva e ad eseguire le fiammate in ripartenza. Chi ben comincia… è a metà dell’opera.