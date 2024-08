Bologna opaco, Zirkzee non c’è più: servono altre soluzioni in avanti

Brutto Bologna al Maradona: un pesante tris rifilato dal Napoli che dovrà far riflettere Vincenzo Italiano. Nella serata partenopea si salva quasi nulla, fino al 2-0 i rossoblù hanno anche giocato un buon calcio che però è mancato di concretezza. Come accaduto con l’Udinese, la conferma nella giornata di ieri: il Bologna deve imparare a giocare senza Joshua Zirkzee, deve trovare nuovi meccanismi perché l’interprete che legava centrocampo e attacco ora è a Manchester, e Castro, o Dallinga, hanno altre caratteristiche.

L’argentino sciupa un’altra occasione e forse ha dimostrato di dover lavorare ancora per essere un titolare inamovibile del nuovo attacco felsineo. Poca precisione anche negli ultimi passaggi, ma Italiano deve lavorare anche sulla testa, perché negli ultimi 15′ il Bologna è uscito dal campo. E in Serie A, questo, non può mai accadere. Ora testa all’Empoli, per la prima vittoria stagionale e per ritrovare ancora fiducia.