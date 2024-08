Milan, confuso e infelice. Fonseca deve lavorare sulla testa

Il Milan deve premere il tasto “reset”. Strano dirlo dopo soltanto due giornate di campionato, ma le idee originarie di Fonseca non sono state concretizzate. Sarà che la Serie A è cambiata da quando l’allenatore è andato via dall’Italia, sarà che le sue idee, almeno per il momento, non sono funzionali alle caratteristiche dei propri calciatori. Ciò che serve, al momento, è un cambio di marcia che possa portare punti e un nuovo tipo di mentalità.

Prima il pareggio contro il Torino, poi la sconfitta di Parma: un solo punto e un avvio di campionato che nessuno si aspettava, dopo l’entusiasmo portato dai nuovi acquisti. Serve lavorare sulla testa ma non solo, perché i problemi in difesa sono evidenti come affermato in maniera sincera da Fonseca nella conferenza stampa post partita al Tardini. Per fortuna il campionato è appena iniziato, ma i problemi bisogna risolverli ora. Prima che sia troppo tardi.