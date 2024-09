Bologna, ora serve una reazione!

Dall’entusiasmo per la Champions League al campanello d’allarme della terza partita stagionale senza vittoria. Il Bologna si sta risvegliando in una stagione più complessa di quanto si potesse immaginare. Sono arrivati appena due pareggi in tre gare, entrambi al Dall’Ara. Mentre lontano da casa i rossoblù è giunta un ko durissimo a Napoli 3-0, senza mettere mai troppo in difficoltà gli azzurri. Un rendimento che ha deluso. Anche perché i tifosi rossoblù sono sono stati abituati “male” dalla scorsa stagione.

Bologna, serve un cambio di passo

Mister Italiano è uscito dal campo nella sfida contro l’Empoli deluso. Il Bologna è partito guadagnando subito il vantaggio, ma facendosi riprendere subito. Tuttavia, il problema è stato soprattutto il secondo tempo. I rossoblù non sono mai riusciti ad alzare il ritmo non mettendo mai in difficoltà la formazione empolese. Ora la sosta arriva nel momento giusto, i rossoblù possono lavorare per sistemare la difesa e migliorare la manovra.

Il passaggio più importante sarà quello di scrollarsi di dosso il ricordo dello scorso anno. La passata stagione è stata meravigliosa, ma il Bologna può e deve crescere se vuole fare un salto avanti e puntare ancora a qualificarsi nelle coppe europee, che sia Champions, Europa o Conference League.