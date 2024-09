Qualificazioni Coppa d’Africa, alle 18 Niger-Ghana in diretta su Sportitalia

Dopo la sconfitta subita contro l’Angola (1 a 0) nel match d’esordio delle Qualificazioni alla prossima Coppa D’Africa, torna in campo il Ghana, nel match valido per la seconda giornata del Gruppo F.

La squadra ora allenata da Otto Addo, dovrà cercare di cambiare marcia per rialzarsi e smaltire i postumi di una cocente eliminazione subita già nella fase ai gironi dell’ultima manifestazione continentale giocata in Costa D’Avorio ( (che è costata il posto al suo predecessore in panchina Chris Hughton). Alle 18:00 il calcio d’inizio della sfida contro il Niger, che sarà trasmessa in diretta su Sportitalia.

CLICCA QUI PER VEDERE LA PARTITA