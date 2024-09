Dopo gli scontri avvenuti a Marassi tra i tifosi di Sampdoria e Genoa e la polizia è stata fissata ora una riunione alle 18 in prefettura, per decidere se disputare o no la gara valevole per la Coppa Italia, fissata questa sera alle 21. Il Derby è quindi ora a rischio. In direzione di Genova stanno arrivando ora le camionette da La Spezia e Milano. Allertato anche l’esercito della caserma Rosolino.