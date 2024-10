Juventus, tegola Bremer: quali sono le soluzioni a disposizione di Motta?

Dopo Lipsia, Thiago Motta fa i conti con le notizie positive, ma soprattutto quelle negative. La Juve si è scoperta ancora più squadra ieri in Germania, di quanto non avesse già mostrato. I bianconeri sono stati eroici nel vincere in rimonta, pur in inferiorità numerica, una partita condizionata dagli imprevisti. Solo nei primi 12 minuti, la Juventus ha dovuto rinunciare a Bremer e Nico Gonzalez. Di fatto modificando gli equilibri della squadra.

Proprio il ko del brasiliano è quello più grave. L’ex Torino ha riportato la lesione del crociato anteriore del ginocchio sinistro. Per Bremer questo infortunio così grave significa stagione compromessa se non finita e per la Juventus un grosso problema. Per mister Thiago Motta, il centrale di Itapitanga era l’unico insostituibile della Juventus fino a questo momento. Ora dovrà rinunciare proprio alla pietra su cui poggiava buona parte del suo progetto nella fase di non possesso.

E soprattutto, nel breve periodo, un problema in più verso il lunch match di domenica alle 12:30, quando la Juventus sfiderà il Cagliari reduce dal primo successo in campionato.

Juventus senza Bremer, e ora? Le opzioni

Nonostante il tecnico della Juventus abbia preferito una rosa più corta e più aderente alle sue richieste. Questo ha comportato la possibilità di avere come candidati alla fascia centrale della difesa anche calciatori abili a giocare come terzini. Motivo per cui l’infortunio di uno dei due “specialisti” (l’altro è Gatto) toglie una soluzione numericamente molto importante.

Ora, come candidati per giocare come difensore centrale, la Juventus e Thiago Motta hanno Gatti, Kalulu, Danilo, Cabal e in extrema ratio anche Savona e almeno uno dei centrocampisti. Non va però scartata l’opzione, già vista anche ieri di una “promozione” definitiva di Kalulu al centro della difesa e la possibilità di utilizzare con maggior continuità McKennie come terzino destro. Soluzione che Motta, in emergenza, ha adottato anche ieri. Va però detto che lo statunitense oggi ha caratteristiche uniche a cui la Juventus non può rinunciare, nemmeno sull’altare della sostituzione di Bremer.