Nations League, domani tocca a Spagna e Portogallo: tutte le sfide

Il programma della Nations League continuerà nella giornata di domani con diverse sfide da palinsesto e diverse big in campo.

Per il Gruppo 1 della Lega A scenderà in campo il Portogallo, impegnato sul campo della Polonia. La formazione capitanata da Cristiano Ronaldo, a quota 6 punti, vuole consolidare il primo posto in classifica. In campo anche la Croazia che ospiterà la Scozia.

Per il gruppo A della Lega A scenderà in campo la Spagna, con gli uomini di Luis de la Fuente che ospiteranno la Danimarca. Nello stesso raggruppamento toccherà anche alla Svizzera, impegnata sul campo della Serbia.

Per il gruppo 2 della Lega C in campo la Lituania che sfiderà il Kosovo e la Romania che farà visita a Cipro. Chiude il programma il Gruppo 3 della Lega C con altre due sfide in programma: Bulgaria-Lussemburgo e Bielorussia-Irlanda del Nord.