Italia, la probabile formazione contro Israele: le possibili scelte di Spalletti

Dopo il pareggio contro il Belgio, l’Italia di Luciano Spalletti sta preparando la prossima sfida valevole per la quarta giornata in Nations League contro l’Israele. La Nazionale nel pomeriggio di ieri è tornata ad allenarsi per preparare la gara in programma lunedì a Udine. Il Ct Luciano Spalletti ha convocato Nicolò Zaniolo, che torna a vestire la maglia azzurra a sette mesi di distanza dalle amichevoli negli States con Venezuela ed Ecuador. L’attaccante dell’Atalanta prenderà il posto di Lorenzo Pellegrini, espulso in occasione della sfida con i Diavoli Rossi. Di seguito la probabile formazione del match.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Fagioli, Tonali, Udogie; Raspadori; Retegui. CT: Spalletti