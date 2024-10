Baroni ha trasmesso serenità alla Lazio: il primo mini-bilancio è positivo

Nuova vittoria per la Lazio nell’ultimo turno di Serie A: i biancocelesti stanno affrontando la sosta dopo la rimonta sull’Empoli con una gara più dura del previsto e fornendo così continuità di prestazioni e risultati. Tre acuti in sette giorni, registrando anche l’affermazione in Europa League (poker al Nizza). 13 punti, sembrava un bottino impossibile prima dell’avvio di campionato: c’era un clima di contestazione, ora si respira tutta un’altra aria.

La truppa di Baroni ha posizionato al centro del progetto tattico l’intensità e il dinamismo per cercare di costruire un gruppo unito e coeso. E i risultati iniziano a vedersi eccome. Inserirsi nella lotta Champions sarebbe un ottimo certificato. Compito non semplice, ma i biancocelesti vogliono provarci a tutti i costi.