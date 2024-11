Juve, fondamentale ritorno al successo. Ora la proiezione sulla Champions

Tre punti importantissimi per la Juventus, che è ritornata al successo nella sfida contro l’Udinese. Tre punti per ripartire in vista della sfida in Champions League contro il Lille. Thiago Motta ha lanciato Yildiz dal 1′ e l’autorete di Okoye ha aperto la strada del successo, chiusa poi dal bel tiro di Savona. Se guardiamo il conto dei gol, la Juve ne ha messi a segno 19, subendone 7. Numeri buoni, ma che sarebbero potuti anche essere migliori.

E adesso la proiezione è sulla Champions. La gestione energica delle forze sarà fondamentale.