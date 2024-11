Bella e dominante, questa Dea. Che incanta sulle ali di un collettivo davvero pazzesco. Anche a Napoli l’Atalanta ha dettato legge: Lookman (doppietta), Retegui segna ancora, grande prova di De Ketelaere. Un sentiero identitario che va via via completandosi. Il focus è sempre sul presente: Gasp ha creato un meccanismo vicinissimo alla perfezione, che non sembra avere limiti.

E adesso la proiezione è sullo Stoccarda, poi arriverà l’Udinese. Ma questi ingranaggi sono meravigliosi.