Roma-Bologna, Italiano cerca risposte dai suoi. Il possibile undici felsineo

Dopo la sconfitta in casa contro il Monaco nella quarta giornata di Champions, il Bologna domenica farà visita a una Roma che deve ancora capire cosa fare del proprio futuro. Diversi ballottaggi ancora in corso per i due allenatori che opteranno per gli uomini migliori alla ricerca di una classifica migliore. Ecco la probabile formazione del club felsineo:

Probabile formazione Bologna

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler, Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano