Serie A, classifica cortissima dopo 12 giornate: 6 squadre in 2 punti, Atalanta miglior attacco e Juve miglior difesa

Dal Napoli capolista alla Juventus sesta in classifica ci sono soltanto due punti: nel mezzo Inter, Atalanta, Fiorentina e Lazio. Sei squadre che lottano per il primo posto con il Milan poco più distaccato a quota 18 e, con una partita da recuperare. Dopo 12 giornate nessuna squadra ha collezionato un ampio vantaggio a dimostrazione di come regni l’equilibrio più totale in Serie A.

Ora c’è la sosta per le Nazionali: circa due settimane di pausa prima del rientro in grande stile con due big match in programma nel 13esimo turno: Milan-Juve e Napoli-Roma.

CLASSIFICA DELLE PRIME SEI E PROSSIMO TURNO

Napoli 26 punti – 8 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte, 19 gol fatti e 9 subiti

Atalanta 25 punti – 8 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte, 31 gol fatti e 15 subiti

Fiorentina 25 punti – 7 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta, 25 gol fatti e 10 subiti

Inter 25 punti – 7 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta, 26 gol fatti e 14 subiti

Lazio 25 punti – 8 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte, 25 gol fatti e 14 subiti

Juventus 24 punti – 6 vittorie, 6 pareggi, 0 sconfitte, 21 gol fatti e 7 subiti

Verona-Inter

Milan-Juve

Napoli-Roma

Como-Fiorentina

Lazio-Bologna

Parma-Atalanta