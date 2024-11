Lazio, alchimia di gruppo: così Baroni sta costruendo basi solidissime

Marco Baroni l’alchimista? C’è chi lo definisce in questo modo. Anzitutto perché il tecnico ex Verona ha saputo creare un gruppo davvero solido. Tutte le componenti remano dalla stessa parte e il doppio binario i biancocelesti lo stanno percorrendo con grande determinazione. Lo stesso Baroni ha parlato così dopo la vittoria di Monza: “Stanno arrivando troppi complimenti, non sono abituato. La Lazio ha fatto una grandissima partita, in 21 giorni 7 gare sono difficili. Faccio i complimenti ai miei giocatori”.

Insomma, il mantenimento del profilo basso è la chiave dello sviluppo: “Non abbiamo fatto ancora nulla. Siamo contenti del percorso, ma possiamo migliorare”. La tesi è il realismo: tutto il gruppo è incollato alla realtà e la vive quotidianamente con il mantra del lavoro.