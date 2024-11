Inter, Inzaghi tiene alta la tensione: missione sorpasso al rientro dalla sosta

“Non è l’Inter dell’anno scorso”. Questa frase, in questo primo scorcio di stagione, l’abbiamo sentita tantissime volte. Ma la truppa di Inzaghi, dopo aver perso il derby, si è risollevata sul piano dei risultati, inanellando un filotto notevole con prestazioni non sempre proprio perfette. Nel secondo tempo del big match contro il Napoli sono arrivate ottime indicazioni sullo stato di salute del gruppo (Acerbi ha ripreso il controllo della difesa, ndr), che ha lottato per cercare di portare a casa i tre punti, senza però riuscirci.

Questa Inter deve ancora limare qualche difetto strutturale in termini di posizionamento difensivo. Lautaro non ha ancora raggiunto uno stato di forma eccellente, ma la stagione è lunga e il tempo per rimettersi in carreggiata per prendersi il primo posto c’è ancora. Sfruttare la sosta per ricaricare le pile? Non proprio, tra i ‘nazionali’ impegnati e il gruppo che lavorerà ad Appiano, Inzaghi mette il lavoro in primo piano.